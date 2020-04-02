Топливо на украинских АЗС подешевело на 1,5-2 грн

Топливо на украинских заправках подешевело, но это не благотворительность владельцев АЗС из-за эпидемии — стоимость диктует мировой тренд, а именно падение цен на нефть, более чем в три раза.

В то же время, в Антимонопольном комитете Украины уверяют, что цены должны снизиться еще на 2-4 грн с чем не согласны владельцы заправок. Уверяют, хотя цены на нефть и упали, но гривна также подешевела на 15% относительно валют, а нефть продукт импортный.

Сейчас Украина зависима от импорта на 80%. Поскольку международные соглашения в валюте, то и колебания цен пока минимальное. Теперь курс закрепился, поэтому цены на топливо могут еще пойти вниз.

Еще один удар по отрасли — уменьшение спрос на топливо. Из-за эпидемии объемы продаж сократились почти на треть. Это уже привело к минимизации затрат на персонал и ныне сети на грани выживания.

Факты ICTV ранее писали о том, что АЗС снизят цены на бензин — АМКУ.

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