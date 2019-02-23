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Памяти Леси Украинки: в киевском музее состоялся концерт ко дню рождения писательницы

25 февраля будет 148 лет со дня рождения Леси Украинки. По этому случаю сегодня повсюду проходят торжественные мероприятия.

В частности, в музее писательницы в Киеве состоялся концерт одаренной херсонской певицы Виктории Балашовой при содействии президентского Фонда Леонида Кучмы Украина.

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Виктория Балашова – победительница многих международных и всеукраинских конкурсов. Сейчас учится в херсонском музыкальном училище и мечтает покорить мировую сцену.

На экскурсию в музей Леси Украинки пришли и ученики столичных школ. Они не только прикоснулись к истории, но и почувствовали творчество великой писательницы через музыку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Леонид Кучма награждает студентов.

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