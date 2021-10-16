Пандемия убивает людей! Почему украинцы пренебрегают масками и есть ли наказание

В магазинах, общественном транспорте или просто в закрытых общественных местах. При первой лучшей возможности украинцы снимают маски, пренебрегая карантинными ограничениями.

Львов в шаге от красной зоны. Ежедневно в больницы области добавляется около двух сотен больных. Но несмотря на это, люди откровенно пренебрегают элементарными карантинными ограничениями.

В час пик в маршрутках не протолкнуться. Никакой социальной дистанции, часть пассажиров без масок. Неохотно надевают, только когда замечают телекамеру. Все чаще замечания про маску вызывают у людей раздражение и откровенную агрессию.

В столице ситуация не лучше. Чтобы увидеть, наказывают ли нарушителей, мы отправляемся на проверку с правоохранителями. В первом ближайшем магазине продавец без маски. И даже когда полицейский составляет протокол, женщина не может правильно ее надеть.

Продавца оштрафовали как физическое лицо на 170 грн. У нее есть 15 дней на оплату. И киевлян это не пугает.

Согласно постановлению Кабмина, люди, находящиеся в общественных местах без маски, могут быть оштрафованы от 170 до 340 грн. Но таких наказаний не много.

Не имеют права расслабляться и вакцинированы, ведь действие препарата не вечно. ВОЗ отмечает, наличие прививки и использования средств индивидуальной защиты существенно замедляет темпы заболеваемости.

В Украине держится волна заражений

По состоянию на 16 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 12 983 человек. Среди них — 1 105 детей и 204 медработников.

От осложнений Covid-19 за последний день умерли 277 больных, а выздоровели – 5 874 пациентов.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 2 859 человека.

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