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Пандемия угаснет, но не исчезнет. Короновирусный прогноз на 2022 год

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV

В следующем году пандемия, скорее всего, погаснет, но не исчезнет. Пишет заместитель редактора издания The Economist. Будут локальные и сезонные вспышки. Особенно в тех странах, где много невакцинированных.

К тому же придется следить за новыми штаммами, способными обойти иммунитет, который обеспечен вакцинами. Но в ближайшие годы в большинстве стран жизнь вернется к пост-пандемической норме, пишет журналист.

Тем временем, Европу охватила волна протестов из-за карантинных ограничений и прививок. В Лондоне произошли столкновения с полицией. Люди вышли с лозунгами против принудительной вакцинации и зеленых паспортов. Подобные протесты прошли в Берселоне и Париже. В Испании люди призывают власти отказаться от паспортов вакцинации.

Во Франции состоялся многотысячный мирный митинг. Люди вышли из-за решения властей усилить карантин, через штамм Омикрон. Президент Франции Эмануэль Макрон настаивает, чтобы пропуском во все общественные места стал документ о прививках.

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