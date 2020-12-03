Панические атаки и депрессия — когда надо обращаться к психологу и цены психотерапии

В условиях пандемии у украинцев обострились психологические проблемы.

Особенно проявляется на карантине или самоизоляции, когда человек остается один на один со своим внутренним миром. Поэтому сейчас у психологов и психотерапевтов прибавилось работы. Даже мужчины, которые не очень любят копаться в подсознании, потянулись на душевные сеансы.

Кто-то на изоляции страдает от одиночества, кто-то от непрерывной близости с домашними. Одни боятся за жизнь, других пугает безденежье или неопределенность.

Тревожность, раздражительность или наоборот апатия, бессонница, хроническая усталость, рассеянное внимание и перепады настроения — это лишь некоторые из сигналов, что психологическая помощь не помешает. Если при этом есть затяжные конфликты, чувство безысходности или собственной беспомощности, то с визитом к специалисту лучше не затягивать.

Психологическую помощь можно получить бесплатно, по телефону доверия. Частный психолог будет стоить от 500 до нескольких тысяч гривен за сеанс. Кому-то хватит двух-трех визитов, а кто-то нуждается долгой терапии.

Экономия в коронакризис

Составление бюджета на месяц и откладывание части денег на “заначку” может помочь минимизировать финансовые риски в условиях коронавирусного кризиса.

Также следует с умом ходить в магазины и установить лимит на “эмоциональные покупки”.

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