Паники нет: в Мариуполе готовы к защите города в случае нового нападения России

После того, как Москва определила границами ОРДЛО все территории Донецкой и Луганской областей, стало ясно, что Мариуполь находится под особым прицелом боевиков.

Однако жители в городе не паникуют: работает транспорт, а люди спокойны и выходят на акции, чтобы еще раз подчеркнуть, что свой город россиянам не отдадут и будут его защищать.

И хотя жители шокированы событиями последних дней, все равно сохраняют спокойствие и верят в нашу армию. Некоторые из них считают, что нужно отстаивать свои права, в частности, право на жизнь, поэтому не будет места в Украине, где было бы безопасно, если начнется война.

В то же время, правоохранители работают в усиленном режиме, объекты критической инфраструктуры находятся под усиленной охраной.

Городские власти заявили, что состояние большей части простейших укрытий уже было проверено. При этом некоторые жильцы домов пренебрегают элементарными мерами безопасности: подвалы закрыты на замки, а люди не знают, у кого ключи от возможного укрытия. А сами помещения завалены хламом.

– Сейчас нами было проверено около 1,6 тыс. подвальных помещений. Из них, к сожалению, только 902 пригодны для укрытия. Это не значит, что в других нельзя прятаться, но для этого необходимы дополнительные действия, чтобы привести их в надлежащий вид, – сказал главный специалист отдела организации мер гражданской защиты Мариупольского горсовета Олег Сергеев.

Впрочем, некоторые укрытия оборудованы местными жителями по лучшему образцу, у них еще в начале войны жители вместе навели порядок и поддерживают помещение в полной готовности.

В мариупольской территориальной обороне говорят, что готовы выполнять боевые задания. В настоящее время подразделения полностью укомплектованы, а военной подготовки для бойцов проходят по графику.

– У нас ежедневно приходят желающие, начиная от 18-20 лет, молодых парней и заканчивая взрослыми людьми. Даже есть такие, которым 60 лет, – говорит майор Донецкой отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Стеблин.

Напомним, 23 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что в Украине будет введено чрезвычайное положение на всей территории, кроме Донбасса и Луганщины.

Соответствующее решение уже было принято в СНБО, а следующим шагом его должен был утвердить парламент во время заседания в 17.00 23 февраля. Впрочем, перед началом заседания Верховной Рады неизвестные сообщили о минировании здания парламента, а на сайты госучреждений началась масштабная кибератака.

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