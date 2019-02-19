Пансионаты для одиноких в Украине: доски вместо кровати, грязные одеяла и 40 грн. в день на еду

20 тис. стариков украинцев доживают свою жизнь в ужасных условиях. Они должны есть на 40 грн. в день, и лечиться на 5, они спят на деревянных досках и укрываются грязными дырявыми одеялами.

Однако выход из этого ада есть – частные учреждения, но оказалось, что работать легально в Украине они не могут.

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В Минсоцполитики заговорили об узаконивании частных пансионатов, но они до сих пор вынуждены маскироваться то под благотворительный фонд, то под акционерное общество.

В почти 100 коммунальных интернатах – живут более 20 тыс. человек почтенного возраста. В Минсоцполитики уверяют – условия нормальные, всего хватает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине растет количество пенсионеров.

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