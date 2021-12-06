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Папа Римский может посетить Украину в 2022 году

Петро Дем'янчук

Папа Римский Франциск в следующем году собирается посетить Украину. На данный момент в Ватикане выбирают возможную дату.

Глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук на днях вернулся из Ватикана, где встречался с понтификом — впервые вживую после начала пандемии.

Он сообщил о выраженном желании Папы Римского посетить Украину.

В частности, отметил, что рассказал Папе Римскому о надеждах среди разных украинских церквей и религий о том, что война закончится после того, как Украину посетит Святейший отец.

— С тех пор как началась пандемия, я лично впервые общаюсь со Святейшим отцом. С одной стороны я почувствовал, что он очень проинформирован. Он задавал четкие вопросы относительно социальной справедливости, внимания наиболее бедных и нуждающихся, относительно гуманитарных последствий этой пандемии.

Нам нужно готовиться, чтобы весь мир услышал, что мы ждем Папу. И не только католики, но и все украинцы, – сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

В последний раз глава католической церкви и Ватикана, на тот момент Иоанн Павел II, посещал Украину еще в 2001 году.

Визит понтифика состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Согласно программе Иоанн Павел II посетил Киев и Львов и отслужил четыре службы — на мессах присутствовало 1,6 млн человек.

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