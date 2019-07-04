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Папа Римский встретится с Путиным – будут говорить об Украине

Папа Римский Франциск примет российского президента Владимира Путина.

В Кремле говорят – украинская часть разговора будет посвящена перспективам гуманитарных проектов по линии Римской католической церкви на Донбассе.

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Значительную часть беседы понтифик и хозяин Кремля посвятят также ситуации в Сирии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Путин упал перед зрителями хоккейного матча.

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