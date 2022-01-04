Парад мумий и Аллея сфинксов: как в Египте возрождают туризм

Египет, самое популярное направление отдыха среди украинцев, открывает новые достопримечательности для туристов.

Несмотря на то, что поток путешественников из-за Covid-19 снизился, а экономика недосчиталась более $17 млрд, страна пытается возродить туризм, обновляя его свежими эмоциями. В Каире открыли парад мумий, а в Луксоре – Аллею сфинксов.

Торжественное открытие Аллеи сфинксов состоялось 25 ноября 2021 года. Этот путь египтяне построили 2,5 тыс. лет назад в честь Бога Солнца Омон Ра.

Аллея длиной более 2,5 км связывает самые большие жемчужины города – храм Луксо и Карнакский комплекс. Трудно поверить, но еще 72 года назад этот участок был неизведан.

— В Египте в разные времена преобладали разные религии: ислам, христианство, поэтому сфинксов никто не брал во внимание. Их просто залило илом из Нила и засыпало песком. И только в 1949 году здесь начали работать археологи, — рассказал Фатхи Эльхади, главный специалист в области Луксора Министерства туризма Египта.

Из 1,3 тыс. сфинксов уцелело всего 229, некоторые фигуры пришлось собирать по кускам. По словам Фатхи, специалисты пытались использовать материалы, похожие на древние, однако рецептуру держат в секрете.

Египтяне верят, что такие достопримечательности смогут вернуть в страну туристов, поэтому в ковидный год все силы бросили на обновление достопримечательностей.

К примеру, в апреле фараоны парадом проехали в Национальный музей египетской цивилизации. Среди посетителей музея — много детей и молодежи, ведь, кроме мумий, в залах есть не менее интересные экспонаты.

Большинство из экспонатов нашли в Долине царей, раскопки там продолжаются до сих пор. Каждый год археологи находят новых усопших. Сейчас к ним наконец-то относятся с большим уважением.

Несколько бесценных обелисков египтяне раздарили, множество всего разворовали. Но сейчас понимают: именно история сможет возродить современный Египет.

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