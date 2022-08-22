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Факты / Видео / Украина / Общество

“Парад” российской техники в Украине может быть только таким! В центре Киева показали сожженный хлам РФ

Василий Сафьянюк Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент Маргарита Верещагина Видеоредактор

Не просто выставка, а своеобразный “парад” уничтоженной российской военной техники открыли на Крещатике. Оккупанты в феврале мечтали взять столицу через несколько дней и провести здесь свой парад. И вот через полгода остатки их танков, бронемашин, артиллерийских систем и ракет на центральной улице столицы.

Выставку организовали, чтобы все желающие могли увидеть успешную работу наших защитников и защитниц.

Впереди самоходные артустановки, далее русские танки Т-72, ​​Т-80 и Т-90. Есть тяжелые огнеметные системы Солнцепек и разная бронетехника — остатки ракет и реактивных снарядов.

Посмотреть на российскую военную технику в первый день выставки пришли тысячи человек. Взрослые и дети, в одиночку и парами, компаниями и семьями.

Организаторы же просят быть осторожными, потому что большинство вражеской техники, уничтоженной нашими воинами, имеет немало острых краев.

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В общей сложности на Крещатике 80 единиц техники и оружия оккупанта. Цель выставки, говорит Министр обороны Алексей Резников, напомнить всем, что война продолжается, и наши воины ежедневно нуждаются в поддержке, поэтому украинцы должны быть сплоченными и готовыми бить врага до победы.

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