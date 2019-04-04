Зонт безопасности: на саммите НАТО рассмотрят новый пакет мер сдерживания России

Роль НАТО в противостоянии Украины с Россией – есть едва ли не главным элементом сдерживания дальнейшей агрессии. Ведь Путин точно понимает, что Альянс – это сила. НАТО сегодня исполняется 70 лет. Тогда, в 49-м, это было 12 государств, сейчас в блоке 29 членов.

Но неизменные принципы остались – защита свободных демократических стран и нападение на одну из них, расценивается атакой на весь блок. Независимая Украина долго находилась под влиянием советской пропаганды, а сейчас наше войско переходит на натовские стандарты. Народ это поддерживает, одновременно эксперты говорят – боевой опыт нашей армии тоже интересный НАТО.

12 стран в центре Вашингтона заключили Североатлантический договор.

Именно СССР планировал и даже тренировал на учениях атаку на НАТО. За семь дней советские танки должны были дойти из Польши в Рейн, по европейским столицам параллельно летели ядерные ракеты. Но кремлевские генсеки не рискнули. Баланс между НАТО и Варшавским договором не дал холодной войне перейти в горячую.

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Все члены НАТО тренировались, чтобы в случае боевых действий быть взаимозаменяемыми и действовать как одна армия. После распада соцлагеря, Альянс искал новые цели – борьба с терроризмом, в настоящее время – противостояние агрессии России. Но главное безопасность ее членов.

Статья 5 устава гарантирует – в случае атаки на одно государство, это расценивается как нападение на весь блок. Поэтому НАТО боевыми действиями поддерживает только своих членов.

Именно поэтому Россия делала все возможное, чтобы Украина не стала членом НАТО.

Украина переходит на натовские стандарты ради собственной эффективности. И как говорят эксперты, главное, политическое решение, а военную часть НАТО Украина точно усилит.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США предложили Украине фрегаты Oliver Hazard Perry.

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