Парковочные инспекторы в Киеве – когда заработают и почему до сих пор нет
Парковочные инспекторы должны были выйти на улицы Киева еще первого февраля, но скоро середина лета, а их не видно. Поэтому хаос на дорогах столицы процветает.
Водители бросают свои машины на пешеходном переходе, под запрещенным знаком, во втором, а то и третьем ряду.
Вместо обещанных городскими властями инспекторов, машины паркуют за деньги обычные парковщики.
Заместитель Кличко оправдывается, инспекторов не видно, потому что их всего 10. При необходимости 90. К тому же они не имеют права штрафовать и эвакуировать машины. Ибо до сих пор нет сертифицированных приборов для фото и видеофиксации. Отсутствует и единый реестр нарушений.
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В КГГА говорят, уже в этом месяце будут проходить отбор 70 кандидатов и снова обещают – на полную парковочная инспекция заработает лишь к концу года.
Напомним, инспекторы по парковке в Днепре за несколько месяцев составили тысячи админпротоколов и эвакуировали более 300 неправильно припаркованных авто.