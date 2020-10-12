Партийный пиар на троечку: как политики пытаются понравиться избирателям

Местные выборы 2020 в Украине состоятся уже 25 октября. Однако специалисты PR-агентств утверждают, что политики подготовились к ним плохо, поэтому партийный пиар в этом году едва тянет на троечку.

Политики придумывают многообещающие лозунги, используют идеи коллег, подбирают свои лучшие фото, критикуют конкурентов, становятся героями сериалов, а некоторые даже поднимаются в воздух.

Партии же используют одинаковые цвета и стилистику для рекламы.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Но, несмотря на это, по словам экспертов, смыслов в рекламе минимум. Кроме того, она не соответствует общественным запросам, а кандидаты не предлагают ничего нового.

Хотя в этом году расходы на политическую рекламу в Facebook достигали $100 тыс. Рейтинг политических сил, которые больше всего используют соцсети для своей агитации, вы можете посмотреть в материале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.