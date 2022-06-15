Партизаны в Мелитополе наводят ужас на оккупантов: что происходит в городе

В Мелитополе активно работает партизанское движение, наводящее ужас на российских солдат. Городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сейчас происходит в городе и какие настрои у местных жителей.

— Два дня состоялось совещание с очередным “гастролером”, приехавшим на территорию нашего временно оккупированного города. Этот “гастроллер” из Министерства здравоохранения Крыма рассказывал, по каким правилам они хотят построить медицинскую систему в Мелитополе. Самым знаковым событием, которое возмутило наших работников, было то, что он озвучил заработную плату, которую будут временно получать врачи. Это 10 тыс. рублей, что менее 5 тыс. грн. После последнего повышения медицинский персонал в украинских больницах получал и продолжает получать от 13 тыс. грн, а врачи — от 20 тыс. грн. Я ожидаю, что будет отток наших кадров с временно оккупированных территорий. Это будет в целом ставить под угрозу оказание медицинской помощи, — убежден он.

Федоров отметил, что появилась возможность уехать из Мелитополя в свободную Украину. Это стоит денег, однако украинцы не хотят жить под руководством марионеточной власти.

— Последние полторы недели есть возможность выехать на частном транспорте или с кем-то уехать. Около 200 автомобилей в сутки проезжает через линию разграничения боевых действий. Сегодня действительно такая возможность снова есть, но это стоит денег. На каких-то блокпостах это стоит 300 грн, на каких-то доходит до 3 тыс. грн. Но люди готовы платить средства, чтобы вырваться из этой опасности, — считает мэр Мелитополя.

По словам городского главы, значительно активизировалась деятельность партизанских отрядов на оккупированных территориях. И чем больше городов освобождают украинские защитники, тем сильнее будет сопротивление мирных жителей против российской армии.

— И вдохновляет это партизанское движение то, что Вооруженные силы Украины приблизились максимально близко к Херсону. Вчера отчитывались об расстоянии 10-15 км. И мы ясно понимаем, что чем ближе будут наши героические защитники, тем больше будет активироваться население. Конечно же, и партизанское движение. Поэтому каждый день с приближением ВСУ будет “взрыв” общественного населения, который будет проявлять свою проукраинскую позицию в каждом оккупированном городе. Это будет делаться для того, чтобы земля под ногами у оккупантов горела, и они просто бежали с наших территорий. Это будет комплекс мер между нашими защитниками и противостоянием в оккупированных городах, – отметил мэр Мелитополя.

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