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ПАСЕ ждет от РФ возвращения большого долга. Кремль заявляет, что ничего не должен

Парламентская Ассамблея Совета Европы ждет от России возвращения задолженностей. Зато Москва утверждает, что пока никому ничего не должна.

В Минфине РФ заявляют, что все долги – это политическое решение, не подтвержденное документами. Российское министерство ждет, чтобы ПАСЕ расписало суммы задолженностей.

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В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, разрешающую российской делегации вернуться к работе впервые после 2015 года. Взамен Россия должна была выплатить многомиллионный долг перед организацией. Именно это было одним из условий возвращения.

Украинская делегация тогда в знак протеста прекратила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что делегация ПАСЕ приедет в Украину накануне выборов в Верховную Раду.

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