Пассажиров не больше, чем сидячих мест: соблюдают ли правила в маршрутках Украины

В разных регионах Украины запускают на маршруты перевозчиков. С определенными условиями и ограничениями: пассажиров должно быть не больше, чем сидячих мест. Также все должны придерживаться масочного режима и социальной дистанции. По факту этими условиями пренебрегают, как водители, так и пассажиры.

Перевозчики жалуются, что ездить полупустыми им не выгодно. Поэтому должны выкручиваться.

В то же время правила соблюдают те перевозчики, которые законно получили право на маршрут. Нелегалам никакие правила не писаны и ради заработка все санитарные требования нарушают.

Ситуация в регионах

На Львовщине, где пока городской транспорт и маршрутки не запустили, перевозчикам лопнуло терпение, и они съехались на акцию протеста к стенам Львовской областной госадминистрации.

— Три месяца сидеть без работы это нормально? А людям в селе сидеть и не уехать из деревни на работу тоже нормально? — жалуются водители.

Только половину автобусов на рейсы между областными центрами выпустили перевозчики Винницкой области. За семь дней работы на пригородных и междугородных перевозках почти две тысячи бусов области понесли миллионные убытки. Хотя возят пассажиров по всем нормам.

В докарантинное время из такого рейса водитель привозил в среднем по две тысячи гривен. Владелец автопарка признается, за 20 лет на рынке перевозок впервые испытывает такой кризис.

На межобластные рейсы вообще будут выпускать по одному автобусу, чтобы понять, какой пассажиропоток. Если за несколько ближайших недель перевозки не станут прибыльными — думают о закрытии некоторых маршрутов.

Конфликт в Киеве

Такие правила не устроили нелегалов. Владельцы таких маршруток и официальные перевозчики устроили утром, 29 мая, перестрелку в Броварах Киевской области.

Конфликты между перевозчиками Броваров продолжаются последние пять лет. Официальные маршрутки выезжают из района Торгмаш до киевской станции метро Лесная. Это многоместные Богданы и Эталоны, стоимость проезда до карантина составляла 14 грн.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины.

Недавно стало известно, что Украине планируют ввести новую транспортную модель, которая позволит заменить маршрутки на автобусы.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ведомство уже инициировало соответствующий законопроект.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.