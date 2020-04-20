Куличи от родственников и обстрелы боевиков — Пасха в зоне ООС

Куличи от волонтеров, родственников и редакции Фактов. Военнослужащие на позициях вблизи Попасной празднуют Пасху по-теплому семейно, впрочем несколько иначе чем на мирной территории.

Хотя по линии фронта в основном тихо — так называемое пасхальное затишье — но до праздника российские оккупанты били по-полной. Вели огонь из запрещенного оружия крупного калибра. Чтобы поразить наши позиции оккупанты используют наводку.

Подробнее — в сюжете Владислава Круглова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бойцы ООС встречали Пасху.

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