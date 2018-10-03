Паспортный скандал на Закарпатье: отзовут ли консула и что грозит нарушителям закона

Венгрии дали времени до конца недели чтобы и отозвала своего скандального консула из Украины – того, который в Берегово незаконно выдавал закарпатцам венгерские паспорта. Если Будапешт этого не сделает – Киев вышли нарушителя самостоятельно – заявляет министр МИД Украины – Павел Климкин.

В то же время ситуация на границе с Венгрией – на самом деле уже давно неоднозначна и началась она с вывесок на венгерском языке, венгерских флагов на государственных учреждениях, постоянных инвестициях, которыми Венгрия баловала своих земляков на Закарпатье, и с вялой реакции нашей власти на ситуацию в регионе. На Закарпатье живет сто пятьдесят тысяч этнических венгров. Кто из них хотел уехать из Украины, сделали это еще в первые годы независимости. Поэтому сейчас венгерский паспорт получают не ради эмиграции или сепаратистских замыслов, а как возможность свободно работать в ЕС или Англии, где заработки значительно выше, чем в Украине.

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В отличие от Киева, Будапешт денег на венгров не жалеет. Ежегодно почти 100 миллионов евро дотаций. Это и гранты для бизнеса, и финансовая помощь бюджетным учреждениям, и поддержка венгерских школ. Расчет венгерского премьера Орбана – получить политическую поддержку, ведь закарпатцы с венгерскими паспортами смогут за него проголосовать.

Закарпатская прокуратура выдачу венгерских паспортов в консульстве Берегового расследует по статье о государственной измене, предусматривающий лишенных свободы от 10 до 15 лет. речь идет о ущерб суверенитету, Государственной и информационной безопасности Украины. Но пока от правоохранителей никаких деталей о задержанных или подозреваемых.

К слову, Факты ICTV сообщали, что украинцев с венгерскими паспортами вносят в базу Миротворца.

Опубликовано Октябрь, 03 в 17:28



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