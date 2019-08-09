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Патрульная полиция и пограничная служба. На Волыни открыты 4 тыс. вакансий для ветеранов АТО

Найти работу и вернуться к мирной жизни. На Волыни ветеранам войны с Донбасса помогают трудоустроиться. В рамках специального проекта организовали семинары. Где воины встречались с потенциальными работодателями.

Анатолий год служил на востоке во время первой волны мобилизации. Вернувшись с фронта, два года работал в патрульной полиции. В конце концов, решил организовать свое дело. Так появилась идея открыть кафе.

Часть стартового капитала, около 40 тыс. грн – предоставили в центре занятости. Предложили курсы по основам ведения бизнеса. Теперь уже своим опытом Анатолий делится с бывшими армейцами Волыни и Ровенщины.

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Участники боевых действий учатся искать работу – правильно составлять резюме, выбирать профессию, которой могут овладеть после войны.

Сейчас официально на Волыни почти четыре тыс. вакансий. Среди них немало рабочих профессий. В то же время на учете – 700 участников АТО, которые ищут работу.

В центре занятости признают – не все хотят брать на работу бывших АТОвцев. На встречу пришли полтора десятка работодателей из тех, которые готовы рассказать участникам семинара про вакансии, требования и условия труда на их предприятиях.

За 5 лет на учет в местный центр занятости стали почти четыре с половиной тысячи участников АТО. Треть из них нашли работу. Еще две сотни получили деньги на собственное дело.

И если хотя бы еще часть ребят найдет работу благодаря этому проекту, это уже победа, говорят организаторы. Ведь для них это не только возможность заработать, но и вернуться к привычной гражданской жизни среди семьи, друзей и новых коллег.

К слову, игры героев в Харькове: ветераны АТО из 10 городов боролись за победу.

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