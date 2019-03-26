Патрулирование дружинников в США: чем помогают людям и какие у них права
В США улицы патрулируют дружинники из числа жителей общин. Таким образом, в США хотят поднять уровень доверия и улучшить состояние безопасности в общинах, особенно где компактно проживают иммигранты.
Мусульманский патруль – это уже третья культурно специфическая дружина в Нью-Йорке. По примеру азиатской и хасидской, эта дружина патрулирует улицы в районах, где проживают мигранты из соответствующих регионов.
Эти волонтеры – не полицейские, они не имеют оружия и бейджиков, не могут задерживать преступников, но, при необходимости, звонят в участок, чтобы сообщить о преступлении і опасной ситуации. Они также могут оказывать первую медицинскую помощь, а также психологическую поддержку, их главная цель – предотвращать преступления.
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Для общества – это, по сути, свои ребята, к которым они не боятся обратиться в случае беды. Многие иммигранты, которые живут в таких районах, часто не знают даже английского.
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