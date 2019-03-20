Пациентам – больше внимания, медикам – больше зарплата. Преимущества частных семейных врачей

Выбирать сейчас можно не только государственных врачей, но и частных. В Украине начали создавать ФОПы, которые подписывают контракт с Минздравом. То есть семейный врач работает, как частный предприниматель в своем собственном кабинете. Пациентам – комфортнее и больше внимания, а медикам – лучше заработки и независимость. Пока таких ФОПов всего с полсотни.

У 34-летнего Сергея Сергеева – 7 лет практики. Работал в Херсоне и Киеве, и в конце концов, вернулся на родину в Светловодск. С началом реформы решился открыть собственное дело – зарегистрировал ФОП и первым в городе, несмотря на сомнения, получил финансирование от Национальной службы здоровья Украины. Теперь имеет современно оснащенный кабинет.

Читайте: Семейные врачи и амбулатории в городах Украины (КАРТА)

Декларацию с врачом подписали 1800 пациентов. Некоторые даже из областного центра. Ежедневно на приеме до 40 человек. Анализы и диагностика – бесплатно. За это заплатила Нацслужбы здоровья. И все можно сделать сразу на месте.

В ФОПе Сергея Сергеева работают еще три семейных врача. Екатерина Ждан перешла сюда месяц назад из коммунальной поликлиники. Пока набрала 700 пациентов. Но уже имеет зарплату в два раза выше.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, в каких частных клиниках можно выбрать семейного врача.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.