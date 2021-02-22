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Пациентов будут принимать в палатках: как борются с Covid-19 на Прикарпатье

Из-за большого количества больных коронавирусом с 22 февраля в Ивано-Франковской области вводят жесткие карантинные ограничения. Установили блок-посты, закрыли развлекательные заведения, кафе и рестораны будут работать навынос, уже вторую неделю все старшеклассники учатся онлайн.

Прикарпатье бьет новые рекорды не только по заражениям, но и по госпитализациям. Ежедневно в больницы привозят более двухсот больных. Из-за недостатка коек в область доставили и экстренно разложили мобильный госпиталь для больных Covid-19. Он рассчитан на 120 мест.

Палатки — утепленные. У каждой кровати — монитор состояния больного и кислородный концентратор.

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Красная зона на Прикарпатье

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Ивано-Франковской области ввели красную зону карантина. Запрещена работа ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Кафе и рестораны могут продавать еду только навынос. Подробнее об ограничениях на Ивано-Франковщине читайте на Фактах ICTV.

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