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Маргарита Верещагіна |

Пациенты лежат в коридорах, а врачи падают с ног: ситуация с Covid-19 в Одесской области

В Беляевской центральной районной больнице, что под Одессой уже все отделения перепрофилировали под Covid-19, и уже через неделю больница заполнилась.

Лекарств не хватает, медсестры работают по две, а то и по три смены подряд, потому что люди ежедневно увольняются и работать банально некому.

Каждому человеку нужно померить сатурацию, поставить укол или капельницу, или подключить аппарат ИВЛ. Иногда больным часами приходится ждать помощи. Впрочем, они на медработников не обижаются, говорят, понимают, как им тяжело.

Медработники увольняются, так как с августа не получают заработной платы, а у них тоже есть семьи, нужно покупать продукты и оплачивать коммунальные услуги.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили 23 229 новых случаев коронавируса за сутки. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 483 больных. В то же время выздороветь удалось 8 330 людям.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499), Харьковской (1 409) и Донецкой (1 230) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

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