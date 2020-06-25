Пациенты за 50 и со II группой крови — портрет потенциальной жертвы Covid-19

В конце июня Украина на 35-м месте по количеству зараженных Covid-19 и количеством летальных случаев. Сейчас у нас 40 008 инфицированных и мы пересекли печальную границу — 1067 смертей.

От первого летального исхода, 13 марта, когда болезнь унесла жизни 71-летней жительницы Радомышля, прошло 103 дня. Но статистика в Украине, не такая уж и пессимистическая. К примеру, в Испании, Италии и Великобритании тысяча жертв приходилась на первые 20 дней эпидемии.

В центре общественного здоровья подсчитали, ныне на 100 тыс. украинцев у нас 50 пациентов с Covid. Почти равно болеют оба пола. Но вот летальных случаев больше среди мужчин.

В Украине летальность от Covid плавает в пределах 2,9%, мировой показатель — 3,4. Как и везде на планете наибольшая смертность среди пожилых людей, 48% жертв у нас — это пациенты в возрасте от 50 до 69 лет; 41% — люди старше 70. Но в зоне риска и молодежь — умерли 33 инфицированных украинцев в возрасте до 39 лет. В большинстве были сопутствующие болезни сердца или диабет.

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На Львовщине, которая в тройке лидеров по летальности, старшей жертве было 103 года, самому молодому пациенту, у которого Covid-19 забрал жизнь, было 28. Он был с диабетом. Но в то же время в апреле шокирующей была смерть 35-летнего киевлянина — спортсмена, который никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

В центре общественного здоровья рассказывают, количество смертей в Украине, которые они обнародуют — это данные из местных больниц. Более 1000 жертв, которые сейчас имеем — это пациенты, у которых подтвержден Covid. Несмотря на то, что у многих были сопутствующие болезни, все они зачислены в общую статистику умершим от коронавируса.

Между тем британской ученые, исследовали — тяжелые симптомы чаще имеют люди со II группой крови, менее заметны — с I , течение болезни зависит от иммунитета человека и определенных генетических особенностей. Правда, каких именно — ученые пока изучают.

Ранее Комаровский назвал показательные симптомы Covid-19: температура более 39 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих; ощущение нехватки воздуха; заторможеное сознание; сочетание слабости, высокой температуры и диареи.