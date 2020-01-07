Адская хоругвь или Рождество казацкое: фильм, который понравится зрителям всех возрастов
На экранах кинотеатров страны – новый фильм Адская хоругвь или Рождество казацкое. Автор сценария – известный сказочник и знаток казацкого прошлого, автор книг и рассказов Сашко Лирник.
Увлекательная, местами остроумная, местами драматичная история казаков, из дебоширов становятся настоящими мужчинами – объединяет зрителей в залах.
Сашко Лирник говорит, проработал немало архивов, чтобы написать это произведение. Поэтому казаки в фильме знают другие языки.
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По сюжету черт пытается подкупить или очаровать казака Семена. Но безуспешно. Кино и детей, и взрослых побуждает к размышлениям, есть и с чего посмеяться.
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