Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Ад вместо отдыха: из-за пожаров на Канарах эвакуировали 6 тыс. человек

Из-за жары и сильного ветра уже больше недели не могут справиться с лесными пожарами на Канарских островах. Огонь пока не добрался популярного среди туристов побережья. Но страдают центральные районы, уже эвакуированы тысячи людей.

На знаменитых испанских Канарах настоящий ад. Количество эвакуированных там выросло уже до 9 тысяч. На островах никак не могут потушить лесной пожар. Огонь распространяется на несколько фронтов, его движение ускоряют жара и ветер.

Читайте: Пожар в Одессе: все что известно о погибших, отеле Токио Стар и Вадиме Черном

Пока больше всего пострадало не популярное среди туристов побережье, а центральные районы, где огонь вплотную подошел к жилым домам.

Огонь уже выжег 6 тысяч гектаров. Обуздать стихию пытаются 700 спасателей и 200 военных, однако справиться не могут.

Острова запросили помощи из материковой части Испании, но там свой пожар. Занялось в Эстепоне – одном из муниципалитетов Андалусии. Пламя тушат 170 пожарных, с воздуха им помогают вертолеты.

Напомним, пожар в детском саду в США унес жизни пятерых детей.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Черкасской области горят свалки: масштабы и предварительные причины
Вывесили флаг РФ и смеялись в лицо: отель в Испании возмутил туристов из Украины
Дым от пожаров в России достиг Монголии: Путин отказывается от помощи США
Вертолет и чрезвычайники. В Испании нашли потерявшегося туриста в борделе
Лесные пожары и тепловые удары: последствия аномальной жары в Европе
Море в Испании: курорты, цены, климат
В Испании сломался аттракцион в парке развлечений – 28 человек пострадали
Испанию на Евровидении 2019 представит Miki

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка