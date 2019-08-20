Ад вместо отдыха: из-за пожаров на Канарах эвакуировали 6 тыс. человек

Из-за жары и сильного ветра уже больше недели не могут справиться с лесными пожарами на Канарских островах. Огонь пока не добрался популярного среди туристов побережья. Но страдают центральные районы, уже эвакуированы тысячи людей.

На знаменитых испанских Канарах настоящий ад. Количество эвакуированных там выросло уже до 9 тысяч. На островах никак не могут потушить лесной пожар. Огонь распространяется на несколько фронтов, его движение ускоряют жара и ветер.

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Пока больше всего пострадало не популярное среди туристов побережье, а центральные районы, где огонь вплотную подошел к жилым домам.

Огонь уже выжег 6 тысяч гектаров. Обуздать стихию пытаются 700 спасателей и 200 военных, однако справиться не могут.

Острова запросили помощи из материковой части Испании, но там свой пожар. Занялось в Эстепоне – одном из муниципалитетов Андалусии. Пламя тушат 170 пожарных, с воздуха им помогают вертолеты.

Напомним, пожар в детском саду в США унес жизни пятерых детей.

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