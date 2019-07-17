Пельмени с сомом и эковино: отдых в Вилково

Гостеприимная Бессарабия, на том берегу уже Румыния. Между рукавами Дуная и каналами раскинулось – Вилково. Городок, завораживает необычностью, пестротой языков, традиций и культур. Вместо тротуаров здесь деревянные кладки.

Дороги это водные каналы – их 40 километров, поэтому самый популярный транспорт это лодка.

Жемчужина Дуная известна своими старообрядцами, которых называют липованами. Их в городе больше половины.

Липованка Наталья гостям всегда рада. Туристов угощает местным эковином – новичком. И угощает старообрядческими блюдами. Большинство рыбные. Сама лепит пельмени с сомом, еще и туристов привлекает.

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Всего в нескольких километрах от украинской Венеции – Дунайский биосферный заповедник. В его водных лабиринтах множество редких животных и птиц, в том числе и розовые пеликаны. Именно в этих плавнях крупнейшая колония этих красавцев в мире.

Здесь предлагают экскурсии на любой вкус и кошелек. Индивидуальные или групповые. С купанием или рыбалкой. Остановиться тоже есть где. Если хотите почувствовать местный колорит – можно поселиться в домах липованов.

Вилково – основная локация в первом в Украине етногастрономичном маршруте Дорога вина и Вкуса. Маршрут пройдет от Одессы по всей Бессарабии. Инициатор проекта Европейский Союз. Он поможет развивать давно популяреный в Европе сельский и гастрономический туризм.

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