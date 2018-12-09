Пенсионеры работают за двоих: почему во Львове не хватает коммунальщиков

Во Львове коммунальным службам не хватает почти трех сотен рабочих.

Мести дворы и в дождь, и в снег, вставать рано, сгребать мусор, чистить трубы – за 4 тысячи гривен в месяц мало кто соглашается. Те же работники что есть – преимущественно пенсионного возраста. И работать им приходится за двоих.

Нехватка рабочих рук особенно ощутимо зимой.

В центре занятости нет работы для экономистов и юристов, работодатели ищут уборщиков.

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Каждому из 6 районов Львова не хватает по 50 дворников. С каждым годом желающих пойти на тяжелую малооплачиваемую работу уменьшится, опасаются в городе. Но платить больше – не готовы.

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Опубликовано Декабрь, 09 в 13:56



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