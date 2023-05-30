Перестройки, кондиционеры и пластиковые окна: как УПЦ МП похозяйничала в Киево-Печерской лавре

29 мая заканчивается второй месяц, как представители Украинской православной церкви Московского Патриархата должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры – заповедник расторг с ними договор аренды за многочисленные нарушения его условий. За это время произошло немало событий: протесты и провокации сторонников РПЦ, арест многолетнего наместника лавры Павла Лебедя, подозреваемого в разжигании религиозной розни и оправдывании действий России. Также верующие УПЦ МП препятствовали и блокировали работу комиссии Министерства культуры, проверяющей состояние зданий и имущества лавры.

Яков Дихтяр, главный архитектор Национального заповедника Киево-Печерская лавра, подробно рассказывает о многочисленных нарушениях, которые здесь, в памятке мирового значения, находящегося под охраной ЮНЕСКО, совершили представители Московского патриархата.

Самое первое здание, которое проходят все, кто заходит в Нижнюю лавру – Гостиный двор. Его так починили, что появился еще один, мансардный этаж. Но это не помешало внести дом в государственный реестр. Подобные перестройки стали массовыми после 2010, во времена правления великого друга русской церкви – Виктора Януковича.

Киевовед Сергей Савченко может часами рассказывать о лавре и знает детали о каждом из более 30 зданий, построенном или отреставрированном Московским патриархатом. Таких новостроек под старину в лавре на каждом шагу. Например, Северные ворота, ведущие к строительной площадке, Сергей Савченко называет псевдоисторическими.

В Нижней лавре есть несколько улучшенных и якобы отреставрированных ворот. Вход на территорию Ближних пещер перестроен без разрешения, ворота еще решили украсить мозаикой, которую обычно используют только для внутреннего убранства храмов.

Без разрешений заповедника изменили облик террасы в 44 корпусе, галерею у церкви Рождества Богородицы, вход в галерею от Дальних до Ближних пещер, построили купол над бывшей инфекционной больницей. Но самыми масштабными нарушениями являются три здания: овощехранилище, склад тары и экономичный корпус. Их построили на месте старого небольшого лаврского погреба, возле которого произошел оползень.

Не стоит забывать и о многочисленных киосках и МАФах, которых десятки на территории лавры. А также о пяти памятниках, из которых только один установили со всеми разрешениями. Новой постройкой является и ограждение лаврского сада, на которое прицепили памятно-охранную доску. А кондиционеры и металлопластиковые окна не только на корпусах, но и церквях – уже традиция.

Такие многочисленные нарушения могут привести к потере лаврой статуса ЮНЕСКО.

В заповеднике ждут завершения работы комиссий Минкульта и передачи им всего имущества. Киево-Печерская лавра, несмотря на все манипуляции Московского патриархата, будто здесь все теперь закрыто и монахов выселили, живет как духовный центр Украины. Здесь открыты все пещеры и храмы и проходят постоянные богослужения. Их на украинском языке проводит Православная церковь Украины.

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