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Факты / Видео / Украина / Общество

Предсказания в печенье: кто их создает и верят ли в них украинцы

В Украине распространена традиция размещения бумажек с предсказаниями в печенье, сладостях, подарках.

Такие пророчества предоставляют в качестве бонусов к заказам во многих заведениях страны, а также печатают в чеках после покупки товаров.

Некоторые украинцы серьезно относятся к таким предсказаниям, другие же воспринимают их как интересный аттракцион.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2021

Составляют такие пророчества, которые всегда положительные, работники учреждений. Так они хотят развеселить клиентов, чтобы те потом с удовольствием возвращались к ним.

Календарь праздников в Украине

В течение 2021 года украинцы будут праздновать ряд государственных праздников.

Среди них — День Конституции 28 июня и День Независимости 24 августа.

Подробный календарь государственных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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