Преждевременные заявления и минимальный разрыв: в США продолжается подсчет голосов на выборах

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/mGN-ZknMark” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>На исторических президентских выборах в США пока не определено окончательного победителя.

Сейчас ни один из кандидатов не получил необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Остались еще шесть американских штатов, которые определяют будущее страны и мира.

Байден пока побеждает в Висконсине и Неваде, Трамп — в Северной Каролине, Джорджии и Пенсивальнии. И скорее всего победителя выборов определит штат Мичиган, в настоящее время разрыв между кандидатами — несколько десятых процента. Этот регион выдвигает 16 выборщиков.

В Байдена, по предварительным данным, сейчас есть 228 голосов, тогда как у Трампа — 213. Первым свою реакцию на течение подсчета высказал Байден.

— Ваше терпение — достойное похвалы. Мы знали, что это будет долго, но мы в порядке. Я здесь, чтобы сообщить — мы уверены, что мы на пути к победе на этих выборах. Мы знаем это благодаря беспрецедентному досрочном голосованию по почте. И выборы не закончатся, пока каждый голос не будет учтен, — сказал демократ.

Читайте: Рекордная явка и политические провокации: в США выбирают 46-го президента

Трамп также выступил с обращением к нации. Заверил, что победил и обвинил демократов в том, что они пытались “украсть выборы”, хотя не привел для этого никаких фактов.

— Это мошенничество по отношению к американской общественности. Это позор для нашей страны. Мы готовы победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы уже победили на этих выборах. Миллионы людей проголосовали за нас сегодня. И очень жаль, что группа людей пытается лишить гражданских прав этих избирателей. Мы этого не оставим, — отметил республиканец.

Ночь в CША прошла в основном спокойно. Однако у Белого дома в Вашингтоне были столкновения между сторонниками Трампа и Байдена.

Коли будуть результати виборів

Обычно это происходит утром после выборов, но не в этот раз. Вся заминка из-за голосования по почте.

Окончательных результатов выборов придется ждать дольше из-за увеличения числа бюллетеней. Ведь более 100 млн американцев проголосовали досрочно, и более половины из этого числа — по почте.

Протесты в США

В американском городе Сиэтл возникли протесты через выборы президента США. Полиция перекрыла движение на некоторых дорогах и задержала нескольких человек.

Вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала строить баррикады. Их и разогнала полиция.