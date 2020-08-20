Передовая в огне: боевики намеренно подожгли сухую траву на Донбассе
В среду, 19 августа, за десятки километров от линии соприкосновения не утихал огонь на передовой. Ветер разносил пожар все ближе к населенным пунктам Мироновское, Светлодарск и Луганское.
Украинские военные отмечают, что сухую траву боевики подожгли умышленно. Они это делают для того, чтобы поджечь наши позиции и разминировать территории для вылазки вражеских штурмовых групп.
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Бойцы ВСУ говорят, что тушить такой пожар все равно, что находиться под обстрелом. Но, чтобы огонь не пошел на инженерные сооружения и блиндажи, военным все равно пришлось его тушить всеми подручными средствами.
Однако природа спасла ситуацию и сыграла с боевиками злую шутку – вдруг ветер изменил направление и огонь начал распространяться на позиции противника.
А теперь наши воины восстанавливают то, что сгорело и налаживают сожженную связь.
Также штат Объединенных сил Украины сообщает, что пересекая линию соприкосновения, к военным ВСУ пришел сдаваться боевик.