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Переходят дорогу, где вздумается: почему лучан не пугают штрафы

Пешеходы на луцких дорогах вместо того, чтобы пройти несколько десятков метров до зебры, как бессмертные перебегают проезжую часть где попало, бросаясь под колеса автомобилей и подвергая на беду и себя и водителей, которые порой и не догадываются с какой стороны выскочит человек.

Одно из самых проблемных мест в Луцке — Киевская площадь, буквально за пару минут наша камера зафиксировала два десятка нарушителей. Только люди выходят из общественного транспорта, не ища зебру, перебегают дорогу наугад.

Авто патрульных на обочине с включенными проблесковыми маячками несколько сдерживает нарушителей, однако не всех.

Злостных нарушителей патрульные уже не жалеют — наказывают гривной.

С начала года оштрафовали более 1600 пешеходов, это в три раза больше чем в прошлом году. Однако сумма штрафа ничтожна — 51 грн.

С начала года на Волыни погибли 18 пешеходов, более сотни травмировались. Поэтому чтобы уменьшить печальную статистику и наконец, приучить всех участников дорожного движения соблюдать правила, игнорирование которых часто приводят к беде, рейды патрульные будут проводить постоянно.

Украинские пешеходы не знают ПДД

На красный свет, в наушниках, через четыре полосы — главное же чтобы быстро. Украинские пешеходы не знают ПДД. Правилами дорожного движения откровенно пренебрегают. Штраф за нарушение пешеходом ПДД — 51 гривна. Но и его полицейские чаще всего взыскать не могут. Ведь чтобы составить протокол — нужен паспорт.

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