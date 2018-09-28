Перешли на бойлеры: николаевцы отказались от централизованного горячего водоснабжения

Горячая вода – личное дело каждого. Николаев официально отказался от централизованного горячего водоснабжения. Хотя его фактически и так не было последние восемь лет. Большинство людей уже давно перешли на бойлеры. Теперь же предприятие теплопоставщик – вырезает систему и оборудование.

Решение прекратить подачу горячей воды в городе приняли депутаты летом. На демонтаж труб жители многоэтажек отреагировали по-разному.

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Большинство горожан не хотят централизованной горячей воды, – утверждают на предприятии «Николаев-Облтеплоэнерго». Здесь тысячи заявлений от людей и ЖЭКов на отключение. Массовый отказ началась в 2010. До этого несколько лет горячее водоснабжение из-за долгов за газ отключали летом, потом – и в отопительный сезон.

Предприятие полностью демонтирует трубы и оборудование с 42-х тепловых узлов, а также – все доступные подземные коммуникации. И сдаст все на металлолом, за это планируют получить почти три миллиона гривен. Ими погасят треть долгов.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что в Украине хотят отказаться от централизованной подачи горячей воды

Опубликовано Сентябрь, 28 в 14:21



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