Перекрытые трассы и тотальный коллапс: чего требуют евробляхеры

Их не устраивают новые правила, они берут в заложники всю страну, перекрывают дороги, усложняя жизнь сотням тысяч людей – все это о владельцах авто на еврономерах, которым уже пошли на уступки – приняли закон о растаможивании.

Теперь им не нравится возрастной ценз машины, по которому чем она старше – тем больше придется заплатить пошлины, а значит их меньше и страна не будет страдать от металлического вонючего хлама.

Масштабы столицы еробляхеров уже не удовлетворяют, пошли своим сопротивлением на всю страну. Организовав сегодня всеукраинскую массовую акцию протеста, превратив в коллапс жизни в 23 населенных пунктах, перекрыв важные международные и внутренние трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.

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В Верховной Раде отступать не собираются – говорят, и так пошли на максимальный компромисс. А наводить порядок с сотнями тысяч нигде незарегистрированным хламом надо, вреда от таких машин гораздо больше. И налог должны платить все, а, не прикрываясь бедностью, ездить на нелегальных авто.

Напомним, Верховная Рада поддержала закон о растаможке евроблях.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 16:57



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