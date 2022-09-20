Перекрывали противогаз и забивали до смерти палкой: новые подробности пыток в Изюме

В Изюме на Харьковщине во время оккупации россияне жестоко пытали людей. Пленных держали в бесчеловечных условиях, не пускали в туалет, камеры напоминают советские гулаги.

На месте массового захоронения в изюмском лесу эксгумировали тела со связанными руками, отрезанными гениталиями и порезами. Предварительно на территории 450 могил.

Местная жительница Валентина рассказала, как оккупанты пытали ее знакомого. Его схватили на улице и бросили в подвал.

— Их там очень много было, не давали им ни есть, ни пить, бросали бомбы. И он после этого начал заикаться. Говорит, я думал не выживу, потому что много раз подставляли к виску автомат. А за что его? Ни за что! За то, что просто украинец! – говорит женщина.

Пока еще рано говорить, скольких людей замучили россияне во время оккупации Изюма. Правоохранители только собирают доказательства, но речь может идти о сотнях.

Только в Изюме найдено шесть пыточных, где “вторая армия мира” издевалась над мирными жителями, в том числе и над женщинами.

По словам оперативника, ведущего следствие, они нашли журнал со списком задержанных, который вели оккупанты. За ним ищут пленных или их родственников.

— Российские военные использовали противогаз, специально их перекрывали, чтобы исключить доступ кислорода, следы крови на деревянной палки, которая применялась как орудие предоставления телесных повреждений, — отметил он.

Кроме того, по состоянию на вечер 19 сентября на массовом захоронении под Изюмом уже эксгумировали 146 тел, среди них двое детей.

Большинство людей скончались в результате военных преступлений РФ — от авиабомб, минометных обстрелов, артиллерии.

— Тела, которые отсюда эксгумируются, они направляются в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы только по ее результату можно делать вывод, — говорит заместитель начальника отдела криминалистического обеспечения следственного управления ГУНацполиции во Львовской области Сергей Кись.

В основном оккупанты хоронили людей прямо в одежде, без гробов или мешков. Тела истерзаны временем и песком, именно поэтому сразу на месте сложно сказать, какая причина смерти.

Однако, несмотря на это, следователи установили — около десятка человек были замучены. Это результат только визуального осмотра: отрезанные части тела, веревки на шее, руках. В Нацполиции говорят, что после экспертизы эта цифра может увеличиться.

— Были выявлены признаки пыток, у некоторых людей были связаны руки за спиной, некоторые были с колото-резаными ранами и другими частями тела, — рассказал заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в результате вооруженного конфликта Главного следственного управления Нацполиции Дмитрий Шевчук.

Оккупанты нанесли изюмцам не только физические, но и моральные страдания. Так, жительница Изюма Людмила Трикущенко пытается разыскать тела своего мужа Юрия и его мамы Людмилы.

По ее словам, россияне сами перезахоронили погибших в лесу, а женщине дали только номера, записанные в их тетради. Там они вели что-то вроде учета. Мужчину разыскать удалось, а свекровь – нет.

В Нацполиции добавили, что после экспертизы люди смогут похоронить своих родных достойно. А собранные следователями доказательства станут основой приговора российским захватчикам.

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