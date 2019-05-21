Опрокидывало даже грузовики: в США пронесся разрушительный торнадо
Следы разрушений оставила серия торнадо в американских штатах Канзас и Оклахома.
Людей о торнадо предупредили заранее. Данных о пострадавших пока не поступало.
Стихия сорвала крыши и повредила стены в жилых домах, десятки людей оказались под открытым небом.
На дорогах разбросало даже грузовики.
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К слов, из-за ливней в Ивано-Франковской области произошло подтопление 3,2 тыс. дворов в 22 населенных пунктах.
2019-05-21
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