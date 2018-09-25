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Переливание крови: как происходит, правила и какая польза

Сегодня прошло ровно 200 лет со дня, когда британский акушер Джеймс Бландер впервые перелил кровь от человека к человеку. В Украине переливания стартовали с 1943 года. Сейчас ежегодно проводят сотни тысяч таких процедур. Сдают люди кровь преимущественно родственникам.

Масштабной кампании о пользе донорства у нас пока нет. Как нет и достаточного количества центров и современного оборудования.

Читайте: День донора: где сдавать кровь, требования, противопоказания и цена

Врачи говорят – лет 20 назад сдавали кровь за деньги, а ныне – преимущественно ради благотворительности. Впрочем, желающие могут получить почти 70 гривен за 350-450 миллилитров крови, бесплатный обед или деньги на него и справку о выходном.

Врачи утверждают – донорство действительно полезное сердцу, сосудам, иммунитету. Но – если нет противопоказаний.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что донорами человеческих органов могут стать овцы

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