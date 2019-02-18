ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

Перемещение боевиков и техники! Обострение на Попаснянском направлении

В последнее время ситуация на фронте обострилась. Почувствовали это и защитники на Попаснянском направлении. Если раньше противник почти не стрелял с минометов, то сейчас гвоздят практически ежедневно.

Камера звуки на таком расстоянии не фиксирует, однако на расстоянии друг за другом четко звучат несколько разрывов. Днем кремлевские наемники бьют довольно редко. Другое дело – темное время суток. Чаще всего враг бьет из оружия крупного калибра.

Василек – это миномет калибра 82 мм. Он опасен тем, что мелкие острые обломки снаряда разлетаются на большую площадь. Почти ежедневно воины фиксируют минометный обстрел. Сегодняшний день исключением не стал.

Читайте: ООС: отбиты две атаки врага, двух взятых в плен боевиков допрашивают

Впрочем, российские оккупанты применяют и другое вооружение.

Почти ежедневно над нашими позициями летают вражеские беспилотники. Враг пока только наблюдает, произошли какие-то изменения в опорных пунктах или нет. Однако украинские военные не сомневаются: противник в любой момент может применить такую ​​птичку, чтобы корректировать огонь.

Тем более, что по ту сторону линии разграничения идет перемещение людей и техники.

К слову, 179 погибших, десятки пропавших без вести. Украина чтит героев обороны Дебальцево.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики обстреляли военных ВСУ. Четверо бойцов получили ранения
На Донбассе погиб 22-летний военный из Николаевской области
Еще два часа дымился: в ВСУ показали видео уничтожения позиций боевиков
Люди боятся выйти за хлебом. Боевики превратили Майское в полигон
Под Луганском зафиксировали 33 танка боевиков
Равняют дома с землей! Враг стреляет из противотанкового гранатомета
С пламенем и дымом: ОБСЕ покинула город на Донбассе из-за взрывов
9 обстрелов, но без потерь. Как началась неделя на Донбассе

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка