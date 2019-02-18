Перемещение боевиков и техники! Обострение на Попаснянском направлении

В последнее время ситуация на фронте обострилась. Почувствовали это и защитники на Попаснянском направлении. Если раньше противник почти не стрелял с минометов, то сейчас гвоздят практически ежедневно.

Камера звуки на таком расстоянии не фиксирует, однако на расстоянии друг за другом четко звучат несколько разрывов. Днем кремлевские наемники бьют довольно редко. Другое дело – темное время суток. Чаще всего враг бьет из оружия крупного калибра.

Василек – это миномет калибра 82 мм. Он опасен тем, что мелкие острые обломки снаряда разлетаются на большую площадь. Почти ежедневно воины фиксируют минометный обстрел. Сегодняшний день исключением не стал.

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Впрочем, российские оккупанты применяют и другое вооружение.

Почти ежедневно над нашими позициями летают вражеские беспилотники. Враг пока только наблюдает, произошли какие-то изменения в опорных пунктах или нет. Однако украинские военные не сомневаются: противник в любой момент может применить такую ​​птичку, чтобы корректировать огонь.

Тем более, что по ту сторону линии разграничения идет перемещение людей и техники.

К слову, 179 погибших, десятки пропавших без вести. Украина чтит героев обороны Дебальцево.

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