Победить на выборах через Facebook: как соцсети манипулируют пользователями

Пока мы делимся в соцсетях деталями личной жизни, фотографиями с курортов, или распространяем информацию о политических взглядах, данные о нас собирают, анализируют, продают. Цель – повлиять на нас, манипулировать.

Google Chrome дал сбой.

Еще недавно относительно безопасный браузер сейчас сливает пользовательские данные. Исследование, которое провело издание Washington Post показало, что браузер читает даже электронные письма. Лайки, фотографии, публикации, геолокации могут многое рассказать об интернет-пользователе.

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Политики уже несколько лет радушно манипулируют избирателями. Следовательно, США неожиданно для всех избирают президентом популиста Трампа, британцы внезапно выходят из Европейского Союза. Исследования не раз говорили о влиянии через Facebook и Twitter. И украинские выборы тоже прошли под мощным давлением соцсетей.

То, что Facebook, Google или Twitter собирают о вас информацию пока что абсолютно легально. Если ты кликаеш, то соглашаешься с контрактом об использовании персональных данных, система анализирует все ваши действия.

Помочь могут частные приложения для общения. От манипуляций обезопасит банально контроль над тем, что появляется на вашей странице в Facebook, Twitter или Instagram. Фото, предпочтения, участие в различных опросах – все это говорит о вас гораздо больше, чем вы думаете.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что нужно обеспечить соблюдение санкций против запрещенных соцсетей РФ и мониторить их эффективность.

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