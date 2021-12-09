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Факты / Видео / Украина / Общество

Победителем премии Future Generation Art Prize стал афганский художник

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV

Художник из Афганистана Азиз Хазар стал победителем премии Future Generation Art Prize, основанной фондом Виктора Пинчука.

PinchukArtCentre вручит ему премию в размере сто тысяч долларов за работу под названием Дуговое эхо, которая отображает историю репрессий и страданий афганцев.

В частности, победитель премии заснял пятерых мальчиков, которые сопротивляются ветру и дуют в пластиковый рожок.

— Спасибо премии и команде Виктора Пинчука. И спасибо всем, с кем я сотрудничал. Мы вместе сделали все реальностью. Я очень благодарен жюри и я поражен вашим решением, – сказал победитель премии.

Работа Хазара поразила членов жюри сложностью и глубиной, поскольку стоящие на скале дети, которые противостоят ветру, олицетворяют сложную политическую ситуацию в Афганистане и неуверенность в завтрашнем дне.

Из ста тысяч призовых средств 60 будут выданы наличными, а 40 станут инвестицией в создание новых работ. Также по 20 тысяч долларов получили еще три художника: Агата Ингарден из Польши, Мире Ли из Южной Кореи и Педро Невес Маркес из Португалии.

Мероприятие проходило в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Всего заявки подавали 12 тыс. художников. Теперь работы творцов будут представлены на Венецианской биеннале, которая состоится в апреле 2022 года.

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