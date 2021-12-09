Победителем премии Future Generation Art Prize стал афганский художник

Художник из Афганистана Азиз Хазар стал победителем премии Future Generation Art Prize, основанной фондом Виктора Пинчука.

PinchukArtCentre вручит ему премию в размере сто тысяч долларов за работу под названием Дуговое эхо, которая отображает историю репрессий и страданий афганцев.

В частности, победитель премии заснял пятерых мальчиков, которые сопротивляются ветру и дуют в пластиковый рожок.

— Спасибо премии и команде Виктора Пинчука. И спасибо всем, с кем я сотрудничал. Мы вместе сделали все реальностью. Я очень благодарен жюри и я поражен вашим решением, – сказал победитель премии.

Работа Хазара поразила членов жюри сложностью и глубиной, поскольку стоящие на скале дети, которые противостоят ветру, олицетворяют сложную политическую ситуацию в Афганистане и неуверенность в завтрашнем дне.

Из ста тысяч призовых средств 60 будут выданы наличными, а 40 станут инвестицией в создание новых работ. Также по 20 тысяч долларов получили еще три художника: Агата Ингарден из Польши, Мире Ли из Южной Кореи и Педро Невес Маркес из Португалии.

Мероприятие проходило в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Всего заявки подавали 12 тыс. художников. Теперь работы творцов будут представлены на Венецианской биеннале, которая состоится в апреле 2022 года.

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