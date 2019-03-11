Перемирие 8-го марта длилось меньше суток – боевики выпустили 82-мм мины

Напряженная ситуация на окраинах Донецка. Здесь и дня не продлилось перемирие, объявленное 8-го марта.

Сегодня боевики уже пожелали бойцам королевской бригады доброго утра, шутит Ольга. На соседние позиции прилетело несколько мин калибра 82 мм.

Враг бьет прицельно. Так не могут работать шахтеры и трактористы, так называемые ополченцы и добровольцы, как их называет российская пропаганда.

Здесь нужно постоянно быть начеку. Ведь враг подстерегает все время. Наименьшее опрометчивое движение может стать фатальным.

Смотрите: Впервые с начала года враг на передовой применил большую артиллерию

Изменение графика дезориентирует российских оккупантов. Однако те пытаются глубже зарываться в землю, строят там настоящие бункеры.

Очередное так называемое перемирие продержалось менее суток. Вечером 8 марта российские оккупанты уже начали стрелять.

На вопрос про усталость, те, кто воюют уже много лет, говорят, что не устали. Потому что защищают дом и родных, и хотят отметить победу не дома, а на восстановленной украинской границе.

К слову, на Харьковщине перезахоронили солдата, который 5 лет считался пропавшим без вести.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.