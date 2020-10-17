Перемирие используют с пользой: как бойцы ООС запускают Лелека-100 на Донбассе

Наши армейцы на Донбассе противнику на провокации не отвечают. Время перемирия используют с пользой. Чтобы не терять бдительности регулярно проводят различные обучения.

— Квадрокоптер имеют небольшую дальность полета, а Лелека-100 залетает гораздо глубже и собирает достаточно много информации за счет того, что есть камера, которая приближает, а также ночная. Мы можем работать как днем, так и ночью, — комментирует Сергей, военнослужащий ВСУ.

Лелека — отечественная “птица”, с помощью которой наши бойцы разведывали ситуацию у оккупантов. Сейчас во время перемирия работа беспилотников запрещена. И, чтобы не терять навыков, армейцы осуществляют тренировочные запуски на разрешенных территориях.

Один день с военнослужащими

Украинские артиллеристы служат в зоне проведения боевых действий. Они находятся в 30 км от линии соприкосновения, ведь соблюдают договоренности 2015 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.