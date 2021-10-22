Переполненные больницы и очереди на прививки — Одесса пятый день в красной зоне

Ограничения, связанные с пребыванием в красной зоне эпидемической безопасности, продолжаются в Одессе уже пятый день. За это время больных не стало меньше. Больницы города переполнены, коек не хватает. Медики говорят, что пик Covid-19 еще впереди.

Характерный признак этих дней — огромные очереди к центрам вакцинации. Ведь, к примеру, чтобы добраться до работы общественным транспортом, надо иметь либо Covid-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест. Это стало стимулом для многих одесситов. Чтобы сделать инъекцию, люди выстаивают в плотной толпе несколько часов.

В связи с этим в городе увеличили количество прививочных пунктов. Только за минувшую среду в Одессе вакцинировались почти 11 тыс. человек.

— Мы открыли все массовые вакцинации, которые работали только в выходные дни. Теперь они доступны и в будни, чтобы людям было удобнее, — рассказал и.о. директора Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

По его словам, практически 99% пациентов, поступающих в инфекционные отделения, не вакцинированы.

В торговые центры, кинотеатры и заведения питания пускают тоже только посетителей с Covid-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом. За соблюдением ограничений следят правоохранители. Они обнаруживают поддельные сертификаты и справки. Предупреждают: закон карает не только тех, кто изготавливает фальшивки, но и тех, кто ими пользуется.

— Полицейские Одесской области начали девять уголовных производств по фактам подделки документов, связанных с Covid-19. Три из них из-за подделки результатов ПЦР-тестов и шесть — сертификатов о вакцинации, — отчитывается пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская.

В начале недели днепровская компания, которая поставляла медицинский кислород в одесские больницы, остановила свое производство. По договоренности, она должна была обеспечивать город кислородом до конца ноября. Это может стать большой проблемой, говорят медики.

Не хватает в регионе и койко-мест, больницы заполнены на 80%. Больных коронавирусом одесситов госпитализируют в ближайшие к областному центру районы – людей везут в Беляевскую, Раздельнянскую и Черноморскую больницы. Медики утверждают, что пик заболеваемости в регионе, скорее всего, еще не наступил.

Фото: Depositphotos

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