Пересчет голосов на округе №50 в Покровске продолжается: у здания палатки и шины

Продолжается напряжение на Покровской ОИК №50 в Донецкой области. У здания избиркома палатки и шины.

Накануне спецотряд полиции прибыл туда на вертолете, 24 июля правоохранители провели ротацию и продолжают следить за порядком. Комиссия до сих пор не рассматривала жалобы о фальсификации, зато пошла на технический перерыв.

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С 22 июля в Покровске продолжаются протесты, ведь наблюдатели обнаружили различия в протоколах. Борьба идет между кандидатом от Оппозиционного блока и самовыдвиженцем. Причем ЦИК уже обнародовала победителя в округе, но протоколы с мокрыми печатями еще не поступили.

Напомним, на Закарпатье окружная избирательная комиссия №69, которая находится в Мукачево, пересчитает голоса по одномандатному избирательному округу на всех 133 участках.

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