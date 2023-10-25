Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Пересадка легких и сердца одновременно | Cирия заявила о… Новости Факты ICTV за 25.10.2023
— Количество раненых в Хмельницкой области увеличилось до 34 человек;
— Украина готовится к ударам РФ по энергетике – Зеленский;
— Бойцы ССО за неделю сожгли российскую технику на $25 млн;
— История учительницы, которая с первых дней войны пошла в ТЦК;
— Сирия заявила о 8 погибших и 7 раненых солдатах в результате израильского удара;
— Энтони Блинкен призвал страны ООН осудить атаку боевиков ХАМАС;
— Мастер из Белой Церкви получила грант от государства;
— Уникальная комплексная пересадка легких и сердца впервые была сделана в Украине.
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