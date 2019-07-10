Переселенцы в Харькове могут остаться без жилья – причины

Уже осенью три сотни переселенцев из временно оккупированных Луганской и Донецкой областей могут оказаться на улице. Пожилых людей расселят по домах-интернатах, остальные – должны сами найти себе жилье.

Городские власти говорят, их предупредили – городок, построенный за благотворительные средства немецкого правительства, транзитный срок эксплуатации отслужил еще два года назад, жить в нем сейчас опасно. Еще немного и конструкция может просто рухнуть – говорит директор городка.

Но в городе, где 90% льготники и только детей из многодетных семей в нем больше сотни – паника, люди говорят, идти им некуда, арендовать, а тем более, приобрести жилье себе не могут, поэтому со страхом ждут зимы.

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За годы эксплуатации было несколько пожаров, крыша протекает, краны не работают, вышли из строя большинство бойлеров и стиральных машинок. На ремонт у города нет средств, поэтому к зиме люди должны городок освободить. Говорят, переселенцам предлагали старенькие дома в области – но никто не захотел.

В горсовете категоричны – модульный городок непригоден для проживания. Беднейшим предлагают социальное жилье – но в общежитие или дома-интернаты люди переезжать не хотят.

Без разрешительных документов пожарных и санэпидслужбы городок работать не будет, говорят в мэрии, решать вопрос нужно до холодов. Люди говорят – готовы сами все ремонтировать и готовят обращение к президенту.

К слову, как в Украине “раздают” квартиры переселенцам и почему в Грузии не так.

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