Пересечение польской границы: кто и как может уехать сейчас из Украины и какие документы нужны

Привет, я Алина. Я журналистка Викон. И последние две недели я в Польше. Сюда эвакуировалась после того, как под Киевом, где мы жили с родными первые недели, стало опасно. Теперь отсюда буду вести на этом канале свой небольшой, но, надеюсь, полезный блог.

Так что с самого начала. Пересечение границы: кто и как может уехать сейчас из Украины и какие документы нужны.

Прежде всего — кто?

Без проблем пересечь границу сейчас могут дети, женщины, люди с инвалидностью и их опекуны. А еще украинки и украинцы кому за 60-т – пенсионеры.

Что касается мужчин призывного возраста. Выпустить за границу могут только:

если у мужчины есть трое несовершеннолетних детей или он один воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет;

если у мужчины есть ребенок с инвалидностью;

он является усыновителем или опекуном;

если его близкие родственники погибли или пропали без вести на территории Донецкой или Луганской областей во время проведения АТО;

если у мужчины есть соответствующий документ военно-врачебной комиссии, подтверждающий его непригодность к военной службе, или удостоверение об отсрочке от призыва с уведомлением о зачислении на специальный военный учет.

К слову, информация о мужчинах призывного возраста, имеющих право уехать за границу, менялась уже несколько раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Если все же вздумаете эвакуироваться, проверьте последние изменения на сайте Госпогранслужбы.

Дальше — как?

Пересечь границу можно тремя способами.

На собственном автомобиле, так ехала и я. Это было очень долго, только в очереди в пункт пропуска Рава-Русская (это один из самых загруженных украинско-польских КПП) пришлось тянуться 14 часов.

И знаю случаи, когда люди несколько суток так стояли в очередях. Поэтому не повторяйте наши ошибки и заранее просмотрите, насколько большая очередь на пропускном пункте, который вы выбрали. Для этого есть достаточно удобная карта.

Пересечь границу можно и пешком, на самом деле так будет гораздо быстрее, если вы не привязаны к автомобилю. Многие мужчины так привозили женщин с детьми на украинскую границу, а дальше они шли уже сами.

Если людей много, украинские пограничники собирают их в группы и, проверив документы, организованно проводят через украинско-польскую границу. На пунктах пропуска работает немало волонтеров, которые помогут вам и с сумками, и с последующими шагами после пересечения границы.

Железная дорога! Еще один вариант пересечь границу, и с точки зрения логистики – это, вероятно, самый удобный вариант, ведь сев, например, в Киеве, вы выйдете уже в Варшаве. То есть вам не нужно думать, как доехать до границы, как с сумками потом искать автобус на границе и т.д. Направлений немало.

Укрзализныця сделала достаточно удобный сайт о пассажирских перевозках во время войны. Там можно найти как международные, так и внутренние эвакуационные рейсы на Запад, их расписание и детали о документах и ​​стоимости билетов.

Да, международные маршруты могут быть платными. Точнее, у вас есть возможность приобрести билет на эвакуационный поезд, и тогда у вас будет приоритет в посадке, а уже после того как люди с билетами займут места, в вагоны пускают детей, женщин и пожилых людей. Так что настраивайтесь, что после этой поездки друзей у вас станет больше, ведь людей в поезда садится много.

Что касается документов

— Въехать в страны ЕС можно как с заграничным, так и с внутренним паспортом Украины. И даже если их нет (потеряли, украли), вас все равно должны пропустить, если у вас есть ксерокопия или фото документов. Однако такие ситуации разрешаются в индивидуальном порядке, и будьте готовы к тщательной проверке. Пограничники должны найти информацию о вас в базах данных.

Выехать можно с просроченным паспортом. Но срок его действия нужно будет продлить, обратившись в посольство или консульское учреждение Украины за границей.

Дети

Детей в возрасте до 16 лет может сопровождать один из родителей, бабушка или дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

С собой нужно иметь документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего ребенка (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. п.). Если же несовершеннолетний пересекает границу с кем-то, кого я выше не упомянула, понадобится нотариально удостоверенное согласие родителя на выезд ребенка за границу.

Больше деталей по пересечению границы с европейскими странами вы можете найти на сайте, созданном Европейским Союзом специально для украинских беженцев.

Животные

Здесь просто крик души – не забывайте, пожалуйста, за своих пушистых друзей. Их тоже радостно пускают сейчас через границу, и даже особых требований нет. Прививки, если нужно — сделают, осмотр или карантин – организуют.

Вот моей Булочке повезло, на границе даже не спросили ее паспорт, хотя он у нее есть. Поэтому пересечение границы для нее прошло более или менее спокойно.

Машины

Если едете на собственном авто, конечно, все документы на транспорт должны быть при вас. И важно! Так называемая зеленая карта страхования вам не нужна, если авто на украинских номерах. Если регистрация иностранная – страхование нужно. Оформить его можно прямо в пункте пропуска страны ЕС. В Польше это стоит около 150 грн в месяц.

Есть один крутой сайт, где собрали актуальные правила пересечения границы и условия въезда во все страны, принимающие беженцев из Украины. Там и контакты, и все-все, что может быть полезным.

Визит Юкрейн, сенк ю вере мач.

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