Преимущества и недостатки медицинской реформы в селе: мнения врачей и пациентов

Медицинская реформа первого звена дает результаты и 30 тыс. гривен зарплаты – не фантастика, а уже обыденная реальность.

О высоких заработках рассказывают не только городские врачи, но и те, что работают в сельской местности. Правда, не всем везет. До сих пор есть врачи, которые не имеют и 4 тыс. в месяц – не смогли набрать нужного количества пациентов.

Но среди пациентов к реформе есть вопросы. В частности люди жалуются, что иногда к врачу надо десятки километров ехать. И раньше, говорят, могли идти к специализированному врачу – окулиста или хирурга напрямую – теперь только через семейного.

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Семейные врачи объясняют – идти по направлению лучше – потому что он даст понимание пациенту к кому стоит обратиться и будет в курсе вашей истории болезни.

Впрочем, чем подальше от больших городов, то довольных пациентов меньше. В селе Кулибабинцы, в Винницкой области, чтобы добраться семейного врача, с которым подписали декларацию, нужно преодолеть не менее 30 километров.

Большинство медиков считают – главное не останавливаться и продолжать реформы. На очереди должно быть совершенствование первого звена реформ и введения второй – специализированной помощи и введение электронной карточки пациента. Записаться к семейному врачу время есть до 1 июля. Кто этого не сделает, будет вынужден платить за все обследования из собственного кармана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает медреформа в Виннице.

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